الإصلاح والنهضة: رسائل تفتيش الحرب رسالة واضحة لكل من يحاول العبث مع مصر

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية اليوم حملت رسائل هامة لكل الأطراف المعنية بشأن الأوضاع الحالية في المنطقة، واصفًا الكلمة بأنها "خارطة طريق متكاملة لحل أزمات المنطقة".

وأضاف عبد العزيز بأن الرئيس السيسي عرض "صورة بانورامية" لتاريخ الصراع في الشرق الأوسط ووضع سبل الحل في ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي وبأن مصر تمثل الدولة الوحيدة في المنطقة التي ثبت صواب رؤية قياداتها السياسية في بناء قوة للردع واعتبار الحرب استثناء وليس الأصل والسعي نحو السلام والاستقرار والحلول الدبلوماسية.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن تفتيش الحرب والذي يمثل جانبًا من القوة العسكرية الشاملة والمتطورة للقوات المسلحة المصرية هو رسالة واضحة لكل من يحاول العبث مع مصر بأن هناك "درع قوي" و"حائط صد منيع" يحمي أمن مصر القومي ويمثل قوة ردع قوية في المنطقة بأسرها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما تم من بناء للقوات المسلحة وتنويع لمصادر الأسلحة واهتمام بالتصنيع المحلي للمعدات العسكرية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية في ظل ظروف صعبة وتحديات وتصعيدات في المنطقة هو بحق "معجزة" بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، لم تكن لتتحقق سوى برؤية ثاقبة من الدولة المصرية وعزم أكيد من قيادتها السياسية واصطفاف وطني من الشعب المصري الواعي حول دولته وقيادته.