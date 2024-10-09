الخارجية الفرنسية: باريس والدوحة ترسلان 27 طنا من المساعدات الانسانية إلى لبنان

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، طائرتان قطرية وفرنسية، تحملان أكثر من 27 طنا من المساعدات الانسانية، من أدوية ومواد طبية عاجلة ومستلزمات إيواء، وذلك في إطار التعاون بين قطر وفرنسا لتوفير الاحتياجات الانسانية العاجلة في لبنان.

وتم نقل هذه المساعدات الانسانية العاجلة إلى بيروت على متن طائرتين من وزارتي الدفاع الفرنسية والقطرية، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان نشر مساء اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه المساعدات الجديدة بعد شحنة أخرى تم تسليمها في 29 سبتمبر الماضي، حيث قدمت فرنسا نحو 12 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وستساهم هذه المساعدات المقدمة في الرعاية الطبية للجرحى ومساعدة السكان النازحين، خلال عمليات يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني والخدمات الصحية اللبنانية والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمة ACTED الفرنسية غير الحكومية.

وتقدمت فرنسا بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه المالي لعملية الشحن الجوي الثانية هذه من باريس، وتذكّر بضرورة ضمان حماية المدنيين، مؤكدة مجددا التزامها بوقف التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.