جيروزاليم بوست: نتنياهو يمنع جالانت من السفر الى واشنطن لحين اتصال بايدن به

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلًا عن مصدر إسرائيلي، لم تُسمه، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وزير الدفاع يوآف جالانت بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان من المقرر أن يقوم خلالها باجراء محادثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن إيران، وذلك الى حين اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو.

وكان من المقرر أن يتوجه يوآف جالانت مساء الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وكانت الزيارة ستتزامن مع الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل نطاق ومضمون ردها الإنتقامي على الهجوم بالصواريخ الباليستية الذي شنته إيران عليها في الآونة الأخيرة.

ولم يتحدث بايدن إلى نتنياهو منذ تلك الضربة التي جاءت مباشرة قبيل رأس السنة العبرية (روش هاشاناه)، على الرغم من أن الولايات المتحدة أرسلت عززت من تواجد قواتها في منطقة الشرق الأوسط لمساعدة إسرائيل في التصدي للصواريخ الباليستية الإيرانية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى زيارته المقررة لواشنطن.