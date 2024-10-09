فرنسا تجلي نحو 50 شخصا من رعاياها في لبنان

أجلت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، نحو 50 شخصا من رعاياها في لبنان، في ظل التصعيد الإسرائيلي بالبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "إزاء الوضع في لبنان والمنطقة، فإن أولويتنا هي أمن رعايانا، لذلك، أتاحت اليوم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بالتعاون مع وزارة الجيوش، لنحو 50 من مواطنينا، من الفئات الضعيفة، العودة إلى فرنسا، وذلك على متن طائرة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى لبنان اليوم خلال عودتها إلى البلاد".

وأضاف أن الوزارة تعمل على تسيير رحلات جوية أخرى، بعد أن أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو ذلك خلال زيارته إلى لبنان في 29 سبتمبر الماضي، وذلك لتسهيل مغادرة الرعايا الفرنسيين في لبنان.