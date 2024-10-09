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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اكتمال صفوف منتخب مصر استعدادًا لمباراة موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

اكتملت صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود صابر بالإضافة لمحمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد  ومصطفى شوبير  ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو  ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد وحمادة زاهر مدير التسويق.

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منتخب مصر تدريب