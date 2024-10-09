انهيار 4 مبان سكنية جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت

شنت المقاتلات الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، غارات على عدة مناطق لبنانية، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، وتدمير واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وتجددت غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية ببيروت، في مناطق حارة حريك والرويس والكفاءات والليلكي وبرج البراجنة، وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن هذه الغارات المكثفة تسببت في انهيار أربعة مبان سكنية متلاصقة في منطقة برج البراجنة.

واستهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية بلدات السماعية، عين بعال، كفر تبنين، باتوليه، معركة، كفر حمام، كفر شوبا، كفر دونين، صديقين، أنصارية، جبل صافي، جبشيت، بنت جبيل، جويا، البرج الشمالي، تول، عربصاليم، المعلية، عيتيت، السلطانية، شقرا، الرمادية، صفد البطيخ، الخيام، ياطر، النبطية، تفاحتا، الشهابية، دير الزهراني، عدلون، ووادي الكفور جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الحربية غارات على مدينة بعلبك وبلدات البزالية، عدوس، العين، حوش بردى، الخضر، النبي شيت، مقنة، السعيدة وبوداي في البقاع.