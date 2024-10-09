نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال ارتكب أكبر مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر وأفظع مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ خلال عام من حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت النقابة -في تقرير لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الاحتلال ارتكب 1639 جريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وخاصة في قطاع غزة، من بينها استشهاد 167 صحفيًا وعاملًا في القطاع، إضافة إلى إصابة 357 صحفيًا واعتقال 125 آخرين، فضلًا عن تدمير 73 مؤسسة إعلامية في القطاع وإغلاق 27 أخرى في الضفة.

وذكرت النقابة أن فرسان الحقيقة من الزملاء الصحفيين دفعوا ثمن رسالة الحقيقة ونقلها إلى العالم، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكبر مجزرة اغتيالات بحقهم لوأد الحقيقة والشهود عليها، وأن عائلات الصحفيين دفعوا ثمنًا كبيرًا نتيجة مهنة أبنائهم، حيث استشهد 514 من أفراد عائلات الصحفيين في غزة جراء قصف صواريخ لمنازل الصحفيين وأماكن نزوحهم.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية إلى وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مسؤوليه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.