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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق

سوريا
سوريا
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أدانت سوريا بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع هذا الكيان عن الاستمرار في نهجه القائم على سفك دماء الأبرياء وإشاعة الفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة ستكون لها عواقب كارثية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- أنه إمعانًا في انتهاكاته للقانون الدولي، وإصرارًا منه على توسيع دائرة عدوانه بحق دول المنطقة وشعوبها، شن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدوانًا جويًا بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل على أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان، ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء سبعة شهداء من المدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين، إضافةً إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

سوريا الاحتلال الإسرائيلي حي المزة بدمشق