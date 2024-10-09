ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

برلماني أوكراني: ترامب سيقايض أوكرانيا مقابل إسرائيل

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح العضو في البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو بأن دونالد ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيقلص دعم أوكرانيا من أجل زيادة المساعدات لإسرائيل.

وأشار البرلماني في مقابلة مع الباحث السياسي الأوكراني فاديم كاسيوف على موقع "يوتيوب"، إلى أن إسرائيل تحتاج إلى فوز المرشح الجمهوري لضمان الدعم الأمريكي.

وتابع: "وأين ستبقى أوكرانيا؟ يعتزم ترامب حماية مصالح إسرائيل في المواجهة مع إيران وباقي العالم الشيعي المسلم. وهو سيقايض أوكرانيا مقابل كل ذلك".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتنافس على منصب الرئاسة الرئيس السابق، المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس.

برلماني أوكراني دونالد ترامب أوكرانيا إسرائيل