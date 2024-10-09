برلماني أوكراني: ترامب سيقايض أوكرانيا مقابل إسرائيل

أوضح العضو في البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو بأن دونالد ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيقلص دعم أوكرانيا من أجل زيادة المساعدات لإسرائيل.

وأشار البرلماني في مقابلة مع الباحث السياسي الأوكراني فاديم كاسيوف على موقع "يوتيوب"، إلى أن إسرائيل تحتاج إلى فوز المرشح الجمهوري لضمان الدعم الأمريكي.

وتابع: "وأين ستبقى أوكرانيا؟ يعتزم ترامب حماية مصالح إسرائيل في المواجهة مع إيران وباقي العالم الشيعي المسلم. وهو سيقايض أوكرانيا مقابل كل ذلك".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتنافس على منصب الرئاسة الرئيس السابق، المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس.