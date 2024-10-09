مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة

أكد حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أن هناك سياسة تهجير واضحة من قبل الاحتلال الاسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة، وذلك من خلال إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة الطبية.

وقال أبو صفية، في إتصال هاتفي لقناة القاهرة الإخبارية مساء أمس الثلاثاء، "إن قوات الإحتلال الاسرائيلي قامت بحصار محيط المستشفى، وأطلقت النار والقذائف على مدخل المستشفى، بالإضافة إلى تهديد الطواقم الطبية بشكل كامل، بهدف إخراج المستشفى عن الخدمة الطبية".

وأضاف أن قوات الجيش الاسرائيلي طالبت بشكل مباشر بإخلاء المستشفى من المرضى والمصابين والأطفال، بالاضافة إلى إخلاء الكوادر الطبية من المستشفى التي تقدم خدمات إنسانية طبية وليس لها علاقة بأي شيء، ولكن للأسف الشديد تم تهديدنا بشكل كامل بأنه لا بد من إخراج مستشفى كمال عدوان من الخدمة، وأن يبقى المستشفى فارغا بكافة أقسامه".

وتابع "هناك بعض العروض من قبل الجيش الإسرائيلي باخلائهم إلى منطقة الجنوب أو إلى مناطق أخرى، وشمال قطاع غزة يوجد به آلاف المواطنين وبالتالي يتلقون الخدمة الصحية في مستشفى كمال عدوان، وهذه هي المنظومة الطبية الوحيدة المتبقية التي تخدم خدمات للأطفال بكافة تخصصاتها، وكذلك النساء والولادة، وبالتالي فإن إخراجها من المنظومة الطبية يعني منع ما تبقى من حياة عن كافة الجرحى والمصابين والمرضى في شمال قطاع غزة".