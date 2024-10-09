كول بالمر يتوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا

توج النجم الشاب كول بالمر، لاعب نادي تشيلسي ومنتخب إنجلترا، بجائزة لاعب العام في إنجلترا، بعد ظهوره اللافت للأنظار خلال الفترة الأخيرة، لما قدمه مع فريقه ومنتخب بلاده مؤخرًا.

وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، تتويج بالمر بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

بالمر يتفوق على هاري كين

وفاز بالمر بجائزة لاعب العام في إنجلترا عن عام 2024، ليتفوق على عدد كبير من النجوم الإنجليز، أبرزهم قائد المنتخب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وجود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني إلى جانب بوكايو ساكا جناح أرسنال.

دور بالمر في يورو 2024

ورغم مشاركته بديلًا في بطولة يورو 2024، إلا أن بالمر قدم أداء مميزًا أسهم بشكل كبير في وصول منتخب إنجلترا إلى المباراة النهائية.

صنع بالمر هدفًا حاسمًا في نصف النهائي أمام هولندا، وسجل هدف التعادل في المباراة النهائية أمام إسبانيا، مما يؤكد أهميته بالنسبة للفريق.

بالمر يتوج بجائزة لاعب العالم في إنجلترا

تألق كول بالمر مع تشيلسي

لم يقتصر تألق بالمر على المستوى الدولي فقط، بل تألق أيضًا مع ناديه تشيلسي منذ انتقاله إليه في صيف 2023، حيث سجل 31 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر في 54 مباراة، مما يجعله أحد أبرز النجوم الشبان في أوروبا.

ويعتبر تتويج كول بالمر بجائزة لاعب العام في إنجلترا، امتدادًا لتحقيقه جائزتي أفضل لاعب في البريميرليج بتصويت الجماهير، إلى جانب أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.