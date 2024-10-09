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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد هاني يتخلص من الركبة الصناعية بعد 6 أسابيع

محمد هاني لاعب الأهلي
محمد هاني لاعب الأهلي
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يقوم محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بنزع الركبة الصناعية بعد 6 أسابيع، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الإفريقي. 

ويسابق اللاعب الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏وأن اللاعب يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة

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