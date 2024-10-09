التحريات تكشف سبب حريق شقة سكنية بالهرم

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، تفاصيل الحادث، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في أحد الوصلات تسبب في اندلاع الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم.

ودفعت الحماية المدنية بعربات الأطفاء لموقع الحريق، ونجح رجال الإطفاء في فرض كردون أمني محيط الحادث ومحاصرة النيران، والسيطرة عليها وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

ويستمع رجال المباحث لشهود العيان، لكشف أسباب الحريق وملابساته.