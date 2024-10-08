أستاذ تمويل: السياسات الضريبية الجديدة تهدف لتحفيز مناخ الاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمجلس الوزراء منذ أسبوعين وفي مؤتمر صحفي أعلن أن هناك توجه نحو سياسات مالية وضريبية جديدة هدفها في المقام الأول تحفيز مناخ الاستثمار وانطلاق مرحلة أكثر ثقة ما بين المجتمع الضريبي أو المستثمرين والدولة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ ساعات معدودة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير المالية أحمد كجوك للاطمئنان إلى أي مدى ما يتم الاتفاق عليه وصياغته يتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه أمر جيد أن يطرح وزير المالية هذا الأمر في إطار مقال نُشر في الصحف، وهذا أمر طيب وجديد، خاصة أن وزير المالية ليس بعيدا عن هذه الحقيبة باعتباره كان يشغل نائب وزير المالية السابق، لكن كان من المهم أن يبدأ هذه المرحلة الجديدة بتحديد النقاط الأساسية.