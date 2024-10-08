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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتوجه نحو تعميق التصنيع المحلي 

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي
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قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد المصري، إن ملف الصناعة مع الحكومة يسير في طريق مختلف عما كان سابقًا، موضحا أن هناك توجه من الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعزيز للقيمة المضافة وزيادة المكون المحلي في المكونات الصناعية في الناتج الصناعي، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت من سبتمبر إطلاق مجموعة من الإجراءات وعددا من الحزم التي تستهدف بشكل أساسي المصنعين الجدد للسوق المحلي.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو زيادة حجم الصناعة في حجم الاقتصاد الكلي بالإضافة لزيادة المكونات المعتمدة على الداخل بشكل أساسي والذي يستهدف استعادة الجزء المستورد من الخارج، بالإضافة لزيادة بعض الأسواق التي لها باع في الصناعات التي قطعت بها مصر شوط كبير في الفترة الماضية.

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