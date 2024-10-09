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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن المنيا تنفذ خططا وبرامجا لدعم الأرامل ومحدودي الدخل

مساعدات لدعم الأرامل
مساعدات لدعم الأرامل ومحدودي الدخل
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تنفذ مديرية التضامن  بالمنيا العديد من الخطط والبرامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأرامل ومحدودي الدخل لتعزيز التنمية المستدامة فى المناطق الريفية؛ لتخفيف العبء عن الأسر المستحقة وتمكينها من تحقيق دخل مستدام يساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وأماني تامر، وكيل المديرية، ومتابعة  شيماء سيد، مدير إدارة الجمعيات.

ومن ضمن تلك  البرامج  هو  استمرار  العمل في "مطبخ الإطعام" لإنتاج 250 وجبة يوميًا لمدة 20 يومًا خلال شهر أكتوبر، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة إلى 5000 وجبة بمركز بني مزار.

وفي قطاع التعليم، تم تقديم دعم تعليمي من خلال سداد مصروفات التعليم لعدد 500 تلميذ من الأيتام والأسر الفقيرة في 4 مدارس موزعة بقرى مركز العدوة، بقيمة إجمالية بلغت 200،000 جنيه.

وفي قطاع الغارمين، تم إنهاء مديونية حالتين من مركز مغاغة بإجمالي مبلغ 62،000 جنيه، والبدء في إجراءات حالة تقاضي جديدة.

كما  تم  توزيع  مواد غذائية ولحوم بلدية بالمجان على 150 أسرة من الأرامل ومحدودي الدخل بالقرى  وتأتي هذه المبادرة في إطار السعي  إلى توفير الحاجات الأساسية للأسر المتعففة، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية.

كما  تم  الانتهاء من تسليم المشروعات التنموية الصغيرة لعدد 47 حالة من الأسر المستفيدة في مركز ملوي بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

 

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