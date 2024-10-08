رسميًا.. الكشف عن موعد انطلاق خليجي 26 وشعار البطولة

كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، عن موعد انطلاق منافسات البطولة وشعارها.

تحتضن الكويت، النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، بعدما فازت بشرف تنظيم بطولة خليجي 26 في وقت سابق.

شعار خليجي 26

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26 عن الشعار الرسمي للبطولة، والذي يحمل شعار «خليجي زين المستقبل خليجي»، في إشارة إلى تطلعات البطولة نحو المستقبل وتأكيدًا على مكانتها كحدث رياضي يجمع شعوب الخليج.

شعار خليجي 26

موعد انطلاق خليجي 26

وأكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أن خليجي 26 تقام خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل وحتى الثالث من يناير 2025.

موعد إجراء قرعة خليجي 26

ومن المقرر، إجراء قرعة بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 خلال الشهر المقبل، والتي تحدد المجموعات واللقاءات التي تجمع المنتخبات المشاركة.

كان منتخب العراق قد توج ببطولة خليجي 25 على حساب عمان في النهائي، بثلاثية مقابل هدفين على ملعب استاد البصرة الدولي.