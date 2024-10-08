"عمرك سمعت عن مدير فني اعتزل التدريب بسبب أنانية لاعب" .. شاهد الحكاية وتفاصيلها

كابتن صالح الوحش زي ما يعرفه الناس كان عارف أن التدريب علم مش مجرد شخص بيحرك اللعيبة ويقولهم هنهاجم من هنا وهنتحرك كده.. فكان بالمعنى البلدي كده "معلم مش موظف"، صالح الوحش زي ما بيقولوا كده كان دارس بره وجوا وخد كورسات ودراسات كتير في ألمانيا والنمسا.

“الوحش” محدش ينساله إنه كان مدرب فريق ١٦ سنه وفريق١٨ سنة.. ومحدش يقدر ينسى لما لاعب عتاولة الزمالك بالأشبال زي السايس وعلوي مطر.. في 20 أبريل 1962 وفاز عليهم 3 صفر، ودا خلاه يبقى أصغر مدير فني في تاريخ النادي الأهلي لما كان عمره ٣٠ سنه وقتها. ويدرب الفريق الاول للنادى فى عام 1959 وكان معاه الكابتن الكبير علي زيوار مدير كورة.. انتصار تاريخي بالفوز الشهير علي بنفيكا بطل أوروبا في 1962، وفاز مع الأهلى ببطولات كتير.