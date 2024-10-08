محمد فايز فرحات : كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة سلام واستقرار للمنطقة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم حملت الكثير من المعاني والرسائل شديدة الأهمية، خاصة في هذه اللحظة الراهنة التي يمر بها الإقليم من تطورات خطيرة كجزء من تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول الرسائل التي حملتها كلمة السيسي هو التأكيد على النموذج المصري في السلام، مؤكدًا أن مصر قدمت نموذجًا مهمًا في إرساء السلام بالمنطقة، وكانت الحروب المصرية الإسرائيلية حتى 1973 تهدف إلى تحرير الأراضي المصرية دون أي إعتداء على الغير.

وواصل: "الهدف بعد هذه الحروب كان إقامة السلام أو تحويل القوة المصرية إلى ركيزة أساسية في بناء السلام والاستقرار في المنطقة، وسنلاحظ في كلمة الرئيس اليوم أن أكثر المفردات التي تكررت هي السلام والاستقرار والتنمية، لأن هذا مرتبط بعقيدة الجيش المصري والدولة والقيادة السياسية".