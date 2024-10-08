ناد جديد ينضم إلى سباق الحصول على خدمات عمر مرموش

تشهد الفترة الحالية تحركات نشطة حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث انضم ناد جديد إلى قائمة الأندية المهتمة بضمه.

فبعد تألقه اللافت للنظر مع فريق آينتراخت فرانكفورت، أصبح مرموش هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأبرزها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قدم مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى الآن؟

سجل مرموش 8 أهداف في أول 6 جولات مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2024-2025.

تألق مرموش خلال هذا الموسم، جعله محط أنظار الكشافين والمدربين في مختلف الدوريات الأوروبية.

مرموش

وأبدت أندية مثل ليفربول، أرسنال، مانشستر يونايتد، وست هام يونايتد، ونوتنجهام فورست اهتمامًا كبيرًا بضم مرموش خلال الميركاتو الشتوي أو الصيفي المقبلين.

أستون فيلا يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش

لكن المفاجأة كانت دخول نادي أستون فيلا الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع عمر مرموش، خاصة بعد رحيل المهاجم الفرنسي موسى ديابي عن الفريق، إذ أصبح خط الهجوم في أستون فيلا بحاجة إلى تدعيم، ويبدو أن مرموش هو الخيار الأمثل لتعويض هذا النقص، وذلك بحسب صحيفة «برمنجهام ميل» البريطانية.

وعلى الرغم من رغبة أستون فيلا في ضم مرموش، إلا أن الصفقة لن تكون سهلة، فوفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» ألمانيا، لا يوجد شرط جزائي في عقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، مما يعني أن أي نادٍ يرغب في ضمه سيضطر إلى الدخول في مفاوضات مع النادي الألماني للتوصل إلى اتفاق حول القيمة المالية للصفقة.

مرموش

ووفق الصحفي الشهير بشبكة «سكاي سبورت» ألمانيا، فلوريان بليتينبيرج، فإن عمر مرموش موجود في قائمة اهتمامات نادي ليفربول، وأن الريدز يراقب وضعه عن كثب.

وأوضح بليتينبيرج، أن نادي ليفربول يستعرض عدة خيارات داخليًا لخلافة النجم المصري محمد صلاح، بما في ذلك مناقشة ومراقبة كل من عمر مرموش وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويريد آينتراخت فرانكفورت تمديد عقد عمر مرموش مبكرًا لمدة عام واحد، أي حتى عام 2028 دون وضع أي شرط جزائي.

مرموش

كان عمر مرموش، أنقذ آينتراخت فرانكفورت من الهزيمة أمام بايرن ميونخ في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني، الأحد الماضي، وذلك بالتعادل 3-3، حيث صنع نجم المنتخب الوطني الهدف الثاني لفريقه، وسجل الأول والثالث، الذي جاء في الوقت القاتل من اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 90+4.