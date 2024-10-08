ضياء رشوان: مصر شهدت تنويعا في سلاحها خلال العشر سنوات الأخيرة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر لم تشهد تنويعا في سلاحها كما شهدته في العشر سنوات الأخيرة من مصادر التسليح الكبرى سواء الغربية أو الشرقية، موضحا ان العرض العسكري اليوم تضمن طائرات من نوع رافال الفرنسية، وميج الروسية، وإف 16 الأمريكية، كما تضمن طائرات هليكوبتر قادمة من مصادر مختلفة.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يحدث تنويعا أبدا في تاريخ مصر العسكري منذ أن بدأ محمد علي باشا التجربة في بناء الجيش ثم طورتها ثورة يوليو 1952 مثل ما حدث في العشر سنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا التنويع من شأنه أن يجعل الجيش في أمان، فتنويع مصادر السلاح جعل مصر في العشر سنوات الأخيرة بالتصنيف العالمي ما بين المركزين العاشر إلى الخامس عشر على مستوى المشاة العالمي، مردفا: "مصر سابقة الدول إياها طول الوقت بفارق 3 أو 4 درجات".