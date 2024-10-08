طرح البرومو الرسمي لفيلم الفانتازيا الكوميدي "داركو رع"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "داركو رع" لخالد منصور وشادي ألفونس اليوم، البرومو الرسمي للفيلم، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 31 أكتوبر الجاري.

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار فانتازيا كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة، يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

"داركو رع" بطولة خالد منصور وشادي ألفونس ومروان يونس وإسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل، والفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام.