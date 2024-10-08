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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثة سائق غريق من مجرى مائي بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قام أهالي قرية سيسكو التابعة لمركز دير مواس جنوب  المنيا،  اليوم  بانتشال  جثة سائق ٣٠  سنة، مقيم بمركز دير مواس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي دير مواس تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة غريق بمجرى مائي بقرية سيسكو في دير مواس.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطه، وتبين قيام أهالي القرية بانتشال جثة (عمر عبدالنبي حسن، 30 سنة)، سائق، ومقيم بمركز دير مواس .

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديرمواس تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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