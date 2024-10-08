ضياء رشوان: تفقد الرئيس السيسي تفتيش حرب الفرقة السادسة حدث مهم

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، قائلا: إن اليوم شهد حدثا مهما.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية والعدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، شهد الرئيس السيسي العام الماضي أيضا تفتيش حرب، بالتالي هذه الرسالة ليست مفاجئة.

وتابع: "الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وسط جنوده، والفرقة السادسة المدرعة التابعة للجيش الثاني الميداني، تمتد من منطقة غرب مصر حتى الشمال الشرقي، وهي أيضا تغطي سيناء بأكملها".

وواصل: "أول رسالة لم يقولها الرئيس، ولكن العرض عبر عنها بشكل واضح، فالصورة تحدثت والإمكانيات تحدثت، والرئيس أضاف لذلك أننا لا نفعل الشيء خفية، وليس لدينا أجندة ضد أحد، وجيشنا لحماية دولتنا".