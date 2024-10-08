وزير الشباب الرياضة: مصر نظمت 400 بطولة دولية في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر نجحت في تنظيم أكثر من 400 بطولة دولية معظمها عالمية وأفريقية بمختلف الألعاب في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وزير الشباب الرياضة: مصر نظمت أكثر من 400 بطولة دولية في عهد الرئيس السيسي

وأضاف صبحى ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لانطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم، والذي عقد بمقر الأكاديمية العربية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء أن اتحاد الخماسي الحديث إنجازاته مبهرة وكبيرة، ويعتبر اتحاد الخماسي الحديث من أكبر الاتحادات التي نظمت بطولات عالم للكبار والناشئين

نظمنا بطولات عالم وأفريقية وعربية على أرض مصر خلال السنوات الماضية.

يشارك في البطولة التي تُعقد في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، أكثر من 400 متسابق يمثلون 33 دولة، وحضر المؤتمر الصحفي كل من: اللواء أركان حرب محمد حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.