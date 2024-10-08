8 أكتوبر.. ذكرى ميلاد العالم "رودني روبرت" الحاصل على جائزة نوبل للطب

يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر بميلاد العالم البريطاني، رودني روبر ت الحاصل على جائزة نوبل فى الطب، وهو عضو في الجمعية الملكية، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والأكاديمية الوطنية للعلوم.

ورودني روبرت بورتر وُلِد في 8 شهر أكتوبر عام 1917، وهو عالم كيمياء حيوية إنجليزي، وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972، وذا لك مناصفة مع الأمريكي جيرالد إيدلمان لاكتشافهما التركيب الكيميائي الدقيق لجسم مضاد.

وولد بورتر في مقاطعة لانكشير الإنجليزية، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم في تخصص الكيمياء الحيوية من جامعة ليفربول عان 1939، ثم انتقل إلى جامعة كامبردج لدراسة الدكتوراه، ليحصل عليها سنة 1948.

وعمل بورتر بالمعهد الوطني للأبحاث الطبية لمدة أحد عشر عاما في الفترة منعامي 1949 و1960) ،وقبل أن ينتقل للعمل كأستاذالعلم المناعة بالمدرسة الطبية التابعة لمستشفى سانت ماري بالكلية الإمبريالية في لندن، ثم انتقل سنة 1967 ليشغل كرسي ويتلي للكيمياء الحيوية في جامعة أكسفورد.

في عام 1991 أطلق اسمه علي مبنى معهد الغليكوبيولوجي بقسم الكيمياء الحيوية بجامعة أكسفورد (وهو المعهد الذي أسسه البروفيسور ريموند دويك) ، ثم أصبح باسم «مبنى رودني بورتر».



الخدمة العسكرية

شارك في العديد من المعارك والحروب ،ومنها الحرب العالمية الثانية تعديل ط

الجوائز:

حصد العديد من الجواز ومنها

وسام كوبلي ( عام1983)

وسام كرونيان (1980)

الدكتوراة الفخرية من الجامعة الحرة في بروكسل ( عام 1974)

قلادة ملكية عام (1973)

جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عام (1972)

جائزة مؤسسة غيردنر الدولية ( عام1966)

جائزة وميدالية نوفارتس ‏ ( عام 1966)

زمالة الجمعية الملكية .