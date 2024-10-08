"مستقبل وطن" يعقد اجتماعا لمتابعة الملفات النوعية والجغرافية في المحافظات

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام اليوم اجتماعا حضره الأمناء العام المساعدون للحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة والنوعية والجغرافية على مستوى محافظات الجمهورية، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

استعرض الاجتماع، متابعة المهام والاختصاصات والإشراف على تنفيذها، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة خطة عمل الأمانات خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الهيكل التنظيمي الجديد، وكيفية تعزيز سبل التعاون بين الأمانات، بالإضافة إلى وضع خطة عمل الأمانات النوعية وأمانات المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وشدد النائب أحمد عبد الجواد، على ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيرا لامتلاك الحزب استراتيجية شاملة ذات أبعاد سياسية وخدمية وتنموية، وأن لكل أمانة في هذة الاستراتيجية دور محدد واختصاصات معينة، بما يعود بالفائدة على المواطن المصري.

شهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين.