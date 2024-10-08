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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب المهندسين يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حادث وفاة محمود سعيد

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كلف المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، اليوم لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد (رحمه الله) أثناء تأدية عمله، بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، وهو الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته بأحد مواقع إحدى شركات البترول.
ووجه النبراوي بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن، حفاظًا على سلامة وحياة المهندسين والعمال في الموقع،
وشدد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه.

كلف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد رحمه الله أثناء تأدية عمله بناء على ما تم تداوله بمواقع التواصل