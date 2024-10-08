علي الحجار يجري بروفات نهائية لاحتفالية نصر أكتوبر بمسرح البالون.. صور

يواصل الفنان علي الحجار البروفات النهائية لاحتفالية نصر أكتوبر المجيد، التي تقام غدا الأربعاء في الثامنة مساء، على مسرح البالون، بحضور الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تتضمن الاحتفالية تقديم أوبريت "مصر إيد واحدة" يحييه الفنان علي الحجار، أداء صوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب. ويشارك فيه فرق "رضا" بإشراف الدكتورة ايناس عبد العزيز مديرة الفرقة، والقومية للفنون الشعبية بإشراف الدكتورة عبير السمري مديرة الفرقة، وفرقة أنغام الشباب بإشراف الفنان وليد الحسيني، مع مشاركة الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تحت اشراف الفنانة لبني الشيخ.

أوبريت "مصر إيد واحدة" من كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس هدى جودة، فيديو مابينج شريف رضا، مكياج اسلام عباس، إضاءة عز حلمي، الاستعراضات محمد زينهم ومحمد سلام، مخرج منفذ محمد عمر وأحمد مصطفى، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

كما يقدم الفنان علي الحجار مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه يبدأها بتتر مسلسل "المال والبنون"، ثم "على قد ماحبينا، زي الهوى، العروسة، يا أرضنا، ما تمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، الليل وآخره، ريشة، النديم، الزين والزينة، في قلب الليل، مسألة مبدأ، لما الشتا يدق البيبان، تجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلواني". ويختتم الحفل بميدلي إنتصارات أكتوبر.

