جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية بقرية منشأة العتر

واصلت جامعة طنطا اليوم اطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"في قرية منشأة العتر بمركز زفتي، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية، تحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، وحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى قطيط مدير مركز الخدمة العامة بكلية الطب جامعة طنطا.

تم توقيع الكشف الطبي على عدد 905 اشخاض من خلال 15 عيادة شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والتحاليل، وتنظيم الأسرة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 70 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القافلة اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 24 مواطنا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 2008 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء

والصيادلة.

تضمنت القافلة عدد من الأنشطة في محاور التمكين الاقتصادي والتوعية البيئية والإرشاد النفسي والزراعي، كما تم تعريف المواطنين بالمبادرات الوطنية والرئاسية التي تقدمها الدولة للمواطنين بكافة فئاتهم، وقام وفد من أهالي القرية بإهداء درع لتكريم الدكتور محمود سليم تقديرا لجهود جامعة طنطا في خدمة المجتمع المحلي بقرى ومراكز محافظة الغربيه