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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمراض وأوضاع بيئية كارثية.. أثر العدوان الإسرائيلي على غزة ممتد حتى بعد الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "أمراض جديدة وأوضاع بيئية كارثية.. أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيمتد بعد توقفه".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عدوان سيمتد أثره حتى بعد توقفه، وهنا لا نقصد فقط الإنسان، وما تحمله من فاتورة دم مضنية أو الحجر الذي سقط فأصبح رمادا تذروه الرياح ولا حتى الشجر الذي حرقت أغصانه وكسرت سيقانه فأصبح أثرا بعد عين، لكننا نقصد في هذا المقام البيئة التي هي الأخرى ستدفع فاتورة مثقلة بالتداعيات.

فتراكم النفايات وتلوث المياه وتدمير البنية التحتية الحيوية كلها عوامل تسهم في تدهور الوضع البيئي والصحي في قطاع غزة المكلوم، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن 74% من خيام النازحين غير صالحة صحيا للحياة الآدمية، و100 ألف من 135 ألف خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري نتيجة للاهتراء.

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