الأنبا توما يزور مبنى البرلمان بسيدني ويلتقي أخوية القديس بطرس بكاتدرائية العذراء مريم

زار اليوم، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أستراليا ولبنان ودول الخليج، مبنى البرلمان، بولاية سيدني الأسترالية.

رافقه خلال الزيارة الأب أندراوس فرج، راعي كنيسة القديس مرقس الرسول، بسيدني، حيث استمع الزائر الرسولي إلى شرح كامل لتاريخ أستراليا من قِبل المسؤولين، الذين بدوره قدم لهم كلمات الشكر والتقدير والامتنان على حفاوة الاستقبال.

وفي سياق متصل، زار المطران، يرافقه الأب أندراوس فرج، كاتدرائية السيدة العذراء مريم اللاتينية، بسيدني، حيث التقى الأنبا توما أخوية القديس بطرس، وهي جماعة كهنوتية تخدم بالكنيسة.

تضمنت الزيارة لقاء صلاة، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة