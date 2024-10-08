الصين تبني مصنعا للقاحات المضادة للكوليرا في زامبيا

وقعت زامبيا اتفاقية مع شركة "جيجيا الدولية للتكنولوجيا الطبية" المملوكة للدولة الصينية؛ لبناء مصنع لقاحات مضادة لمرض الكوليرا على أراضي زامبيا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، فإن بناء مصنع اللقاحات يأتي في إطار شراكة بين وكالة التنمية الصناعية الزامبية ومؤسسة "جيجيا الدولية للتكنولوجيا الطبية" المملوكة للدولة في الصين وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمشروع 37 مليون دولار أمريكي.

وقال الرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، خلال حفل توقيع الاتفاقية: "إن بناء هذا المصنع يعد خطوة رئيسية على طريق القضاء على الكوليرا التي تقلل من الإنتاجية (في البلاد)".

وأضاف: "إننا نرسل أيضا إشارة إلى أن زامبيا وأفريقيا والعالم بأسره قادرون على العمل معا. ويجب اعتبار زامبيا مركزا للإنتاج لصالح سوق أكبر. وإذا نظرت إلى سكان إفريقيا، فإنها تنمو بسرعة كبيرة".

وكشف الرئيس هيشيليما أن الصين ستتبرع بحوالي 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للكوليرا إلى زامبيا قبل بدء إنتاج المصنع.

وأشار إلى أن بلاده من بين الدول الأكثر تضررا من عودة ظهور الكوليرا، مشيرا إلى أنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة إصابة بالكوليرا ونحو 700 حالة وفاة خلال موجة الوباء 2023- 2024.

جدير بالذكر أن السلطات الزامبية أطلقت حملة تطعيم تستهدف 1.5 مليون شخص للحد من وباء الكوليرا الذي ينتشر في زامبيا منذ أكتوبر 2023.

وتنجم الإصابة بالكوليرا، وهي عدوى إسهال حادة، عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا. ويمكن أن يتجاوز معدل الوفيات بين الحالات المصابة بالكوليرا 6% في المناطق التي تكون فيها المناعة الموجودة أصلا ضعيفة؛ بسبب انخفاض معدل التطعيم وسوء الحالة الصحية العامة.