انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحل المنازعات البيئية والتحكيم والاستثمار بالقاهرة

انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي في مجال منازعات البيئة ، والطاقة، والنقل والاستثمار، ، والذي تنظمه منظمة التجارة العربية التركية بالقاهرة ، برئاسة المستشار بسام فهد ثنيان الغانم خلال الفترة من8 الى 10 أكتوبر الجاري بالتزامن احتفالات نصر أكتوبر المجيدة .

وقدم المستشار بسام فهد ثنيان الغانم، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية، التهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والدولة المصرية ،وحكومة والامة العربية، والإسلامية بمناسبة الذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدا على دور مصر في تعزيز العلاقات العربية بشكل عام، والكويتية والخليجية بشكل خاص ،وهو ما كان سبباً رئيسياً في اختيارها لاستضافة مؤتمر.

وقال المستشار بسام الغانم أن اليوم نفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي، ويسعدني أن أرحب بكم ، في هذا المؤتمر، الذي يأتي في في وقت حساس، تتطلب فية المنطقة، تكاتف الجهود، وتعزيز التبادل التجاري، وكذلك تكامل الجهود لحماية دور المنظمات والهيئات الاستثمارية .

المستشار بسام فهد ثنيان الغانم

وأضاف المستشار بسام فهد ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركي، إن اختيار القاهرة مقر انعقاد المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي، لم يكن محض صدفة، فمصر بما لها من مكانة خاصة لدى الشعوب العربية،تعتبر مركزاً استراتيجياً للتواصل والتعاون العربي. بالإضافة إلى ذلك، الدور الذي تلعبه

وأضاف، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية،أنالعلاقات المصرية الكويتية تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر، والدبلوماسية المصريةكانت وما زالت جسراً للتقارب بين الدول العربية.

وأضاف اليوم من خلال فاعليات المؤتمر نعمل على توظيف الجهود لتوفير الحماية البيئية ،وإبراز دور التحكيم الدولي في حماية العقود الاستثمارية ،وعقود الطاقة ،وكذلك تسليطالضوء على جهود حماية البيئة والتحكيم الدولي وتأهيل قضاة ومحكمين وخبراء في التحكيمالدولي ,وأكد أن منظمة التجارة العربية التركية تعمل على توفير بيئة استثمارية عربية جاذبة ، وكذلك تكامل الجهود من خلالاقامة المعارض والمؤتمرات الدولية لتتكامل الجهود الخبرات في حماية العقود الاستثمارية والاستثمار، والعمل على نشر ثقافة التحكيم الدولي .وأضاف نعمل أيضا على تبادل الخبرات والمعارف لتحقيق أفضل سبل التعاونالاقتصادي ليصبح في أفضل صورة تحقق النمو المستدام .

وتابع المستشار فهد ثنيان الغانم، يهدف المؤتمر الي رفع الوعي في مجال التحكيم الدولي، ورفع الوعي بأهمية حماية البيئة ،والحفاظ عليها ،ومعرفة التحديات والمخاطر المحتملة التي تضر بالبيئة العالمية.

وكيفية إدارة تلك الازمات والمخاطر ، إعداد القادة والمتخصصين في مجال التحكيم الدولي البيئي في عقود الطاقة المختلفة ” الطاقة النووية – الطاقة الخضراء – النفط والغاز وغيرها” وعقود النقل، والشحن البحري ،والبري، والجوي ، والتعريف بكيفية تسوية المنازعات في عقود الاستثمار الدولية ، والتعريف بالاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم الدولي .

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية التحكيم التجاريالدولي، كآلية لحل النزاعات بطريقة عادلة وسريعة، وتوفير بيئة قانونية ،جاذبة للمستثمرين،بالإضافة إلى ذلك، نركز على قضايا البيئة ، والطاقة المتجددة ،والتحديات التي تواجهالمنطقة العربية، في هذا المجال بالتعاون مع العديد من المؤسسات العربية ،والمصرية،والذي يضفي على المؤتمر طابعاً خاصاً يجسد التعاون العربي في مختلف المجالات.

وأكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة، سواء من ناحيةالتغيرات الاقتصادية العالمية، أو المتغيرات السياسية الإقليمية. ولذلك، يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم الاستثماراتفي مصر والمنطقة، وتعزيز البيئة القانونية لضمان حماية حقوق المستثمرين.

وأضاف سنناقش في جلسات المؤتمر كيفية تحسين التشريعات والقوانينالمتعلقة بالتحكيمالتجاري، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمستثمرين العرب ،والأجانب.

نطمح أيضاً إلى إطلاق مبادرات عربية جديدة تهدف إلى تعزيزالتبادل التجاري وتوفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة.

ومن جانب أخر قال الدكتور هشام خلف الله عضو مجلس إدارة منظمة التجارةالعربية التركية ومؤسس مشروع ميتالايف ميتافيرس ، أن تزايد التقدم التكنولوجي يخلقمزيد من التشابكات والتداخلات التجارية الالكترونية التى قد يعجز القضاء الطبيعيفي ملاحقة تطوراتها ولذلك يبرز هنا دور التحكيم التجاري الدولي .

وأضاف أن نمو التجارة الإلكترونية تخلق مزيد من الحاجة الى آلية متطورة وأكثر تخصصا في إنهاء المنازعات التجارية تضمن لكل الاطراف اكبر قدر من العدالة والشفافية والتخصص في علاج تلك المنازعات.

