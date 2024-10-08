مديرية تعليم دمياط تنظم زيارة لدار المسنين برأس البر 



نظم التوجيه العام للتربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم في دمياط بقيادة علاء ناشد، وبإشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية اليوم، زيارة محبة لدار المسنين برأس البر في إطار الاحتفال بيوم المسنين، وتحت رعاية محمد رمضان غريب وكيل الوزارة،



أطفال رأس البر يقدمون الفرح لكبار السن في يوم المسنين

شهدت الزيارة مشاركة مميزة من تلاميذ مدرستي رأس البر الابتدائية المشتركة ومدرسة خاصة بإدارة عزبة البرج التعليمية، حيث قدموا فقرات فنية متنوعة أضفت على أجواء الزيارة روحًا من البهجة والسرور، معربين عن تقديرهم لكبار السن وحرصهم على إسعادهم.



تأتي الزيارة تأكيدًا على أهمية البر بالوالدين وكبار السن، وتعزيزًا للقيم النبيلة لدى الأجيال الصاعدة.



في سياق آخر ، قرر الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط فتح الباب أمام طلاب جدد في الصف الأول الابتدائي وأعلن الشهابي، الموافقة على خفض سن القبول في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

يأتي هذا القرار استجابة لرغبات العديد من الأسر ولوجود أماكن شاغرة في عدد من مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.



وأوضح محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القرار يسمح بقبول طلاب مواليد أكتوبر ونوفمبر 2018 في المدارس التي بها أماكن شاغرة، مع التأكيد على عدم تجاوز الكثافة المقررة في الفصول الدراسية.



وأشار إلى ضرورة موافقة ولي الأمر كتابياً على استمرار ابنه في نفس المدرسة حتى نهاية المرحلة الابتدائية وعدم نقله إلى مدرسة أخرى