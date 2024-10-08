شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية أرضا زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال برجا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالا، كما أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالا.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة، واندلعت النيران في أحد المنازل جراء قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.