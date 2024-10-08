ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية أرضا زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال برجا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالا، كما أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالا.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة، واندلعت النيران في أحد المنازل جراء قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي غزة