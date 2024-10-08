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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب إهانة الحكم.. إيقاف ثيو هيرنانديز مباراتين

ثيو هيرنانديز نجم
ثيو هيرنانديز نجم ميلان الإيطالي
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فرضت  اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الإيطالي، عقوبة على الفرنسي ثيو هيرنانديز، مدافع نادي ميلان، بالإيقاف مباراتين بسبب إهانته لحكم مباراة فريقه أمام فيورنتينا.

وتعرض ثيو هيرنانديز للإيقاف مباراتين؛ نتيجة للتصرفات غير الرياضية التي فعلها قائد الروسونيري عقب نهاية مباراة فريقه أمام فيورنتينا.

وخسر ميلان من فيورنتينا، يوم الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرتيميو فرانكي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان ثيو هيرنانديز أهدر ركلة جزاء لفريق ميلان في هذه المباراة، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وكانت النتيجة تشير بتقدم فيورنتينا بهدف للا شئ.

تصرفات ثيو هيرنانديز أمام حكم مباراة ميلان ضد فيورنتينا

حصل هيرنانديز على بطاقة حمراء مباشرة بعد نهاية المباراة، وذلك بسبب توجيه عبارات نابية واستفزازية للحكم لوكا بايريتو.

وأشارت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الإيطالي في بيانها، إلى أن اللاعب وجه انتقادات لاذعة وغير محترمة للحكم بشكل متكرر، مما يستدعي العقوبة.

وبذلك يغيب هيرنانديز عن مباراتي ميلان المقبليتن أمام أودينيزي على ملعب سان سيرو وبولونيا خارج الديار.

خسارة ميلان أمام فيورنتينا زادت من الضغوط على الفريق بإيقاف هيرنانديز، الذي يعد غيابه ضربة موجعة للروسونيري الذي يعتمد بشكل كبير على قدرات اللاعب الفرنسي في خط الدفاع، خاصة أمام منافسين قويين مثل أودينيزي وبولونيا.

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