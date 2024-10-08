الخارجية الأمريكية: حزب الله يتراجع ويدعو للتهدئة

خلال مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء، بأن دعوة حزب الله لوقف الأعمال العدائية تعكس وضعه الحالي كجهة تدافع عن نفسها.

وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات مع أطراف متعددة في لبنان بهدف الحد من التوترات المتصاعدة.

في تطور موازٍ، أرسل نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رسائل متباينة إلى إسرائيل والمجتمع اللبناني، مشيرًا إلى إمكانية الدخول في مسار تفاوضي.

وأكد قاسم دعم حزب الله للتحركات السياسية التي يقودها نبيه بري، معبرًا عن استعداد الحزب للدخول في محادثات موسعة فور توقف القتال.

هذا التصريح يمثل الظهور الثاني لنعيم قاسم منذ وفاة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الشهر الماضي.