الأنبا باسيليوس يلتقي بمجلس مقاطعة إيمان ونور وسط مصر

التقي الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء اليوم بمجلس مقاطعة إيمان ونور وسط مصر وذلك بمقر المطرانية .

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف وأعضاء مجلس المقاطعة .



استمع المطران لكل الآراء و المعوقات و المقترحات و مناقشة احتياجات المجموعات و ما تم إنجازه من الخطة الموضوعة الفترة الماضية و عرض خطة عمل مجلس المقاطعة خلال ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ )



وألقى كلمة تشجعية لهم مؤكدا أهمية التفاني في الخدمة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

واعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته و وضع روئ و آليات لتنظيم امور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة مؤكدا أهمية الارتقاء بخدمة اصحاب الأحتياجات الخاصة في كل المجموعات وخلق افكار و رؤى جديدة لهم .

تأتي هذه اللقاءات فى إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس على متابعة كل الأنشطة الخدمية