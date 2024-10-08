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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يلتقي بمجلس مقاطعة إيمان ونور وسط مصر

ارشيف
ارشيف
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التقي  الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء اليوم بمجلس مقاطعة إيمان ونور وسط مصر وذلك بمقر المطرانية . 

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف وأعضاء مجلس المقاطعة .
 

استمع المطران  لكل الآراء و المعوقات و المقترحات و مناقشة احتياجات المجموعات و ما تم إنجازه من الخطة الموضوعة الفترة الماضية و عرض خطة عمل مجلس المقاطعة خلال ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ )
 

وألقى كلمة تشجعية لهم مؤكدا أهمية التفاني في الخدمة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .
واعطى  الأنبا باسيليوس  توجيهاته و توصياته و وضع روئ و آليات لتنظيم امور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة مؤكدا  أهمية الارتقاء بخدمة اصحاب الأحتياجات الخاصة في كل المجموعات وخلق افكار و رؤى جديدة لهم .
تأتي هذه اللقاءات فى إطار اهتمام وحرص   الأنبا باسيليوس على متابعة كل الأنشطة الخدمية 

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