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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

من 17 إلى 29 نوفمبر معرض الكتاب بالكاتدرائية

ارشيف
ارشيف
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تحت رعايه قداسة البابا توضروس الثانى وتحت إشراف وافتتاح الأنباموسى أسقف الشباب سيقام معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى الثانى عشر فى الفترة من ١٧ إلى ٢٩ نوفمبر،  وذلك بالمشاركة مع  الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة. 
يذكر أن افتتاح المعرض فى القاعة أسفل الكاتدرائية بالعباسيه  يوميا من ١٠ صباحا إلى ٩مساء. 

إتحاد الكتاب العرب أجنحة معرض الكتاب الكنيسة