من 17 إلى 29 نوفمبر معرض الكتاب بالكاتدرائية

تحت رعايه قداسة البابا توضروس الثانى وتحت إشراف وافتتاح الأنباموسى أسقف الشباب سيقام معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى الثانى عشر فى الفترة من ١٧ إلى ٢٩ نوفمبر، وذلك بالمشاركة مع الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

يذكر أن افتتاح المعرض فى القاعة أسفل الكاتدرائية بالعباسيه يوميا من ١٠ صباحا إلى ٩مساء.