وزير الخارجية مع نظيره الأردني في مؤتمر صحفي: ندعم وحدة لبنان وسيادة أراضيه.. والصفدي: نعمل مع مصر لمنع انزلاق المنطقة لحرب شاملة

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إننا ندعم وحدة لبنان وسيادة أراضيه، ونؤكد أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والعمل على الحفاظ عليها في إطار القرار اللبناني الوطني.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اتفقت مع وزير الخارجية الأردني على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي: نرفض استمرار سياسة الاقتحامات التي تقوم بها التيارات الاستيطانية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى، كما حذرنا من المساعي الإسرائيلية لتفكيك وكالة الأونروا.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إننا نساند، ونثمن كل مواقف مصر تجاه قطاع غزة، كما نؤكد أننا مستمرون في العمل مع مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة ولبنان.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، هناك أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا إلى الداخل اللبناني وإلى سوريا، وبرغم من ذلك لا نتدخل في الشأن الوطني اللبناني ولكن ندعم ما يتفق عليه اللبنانيون، بانتخاب رئيس للجمهورية.

وتابع الصفدي: «نرى الوضعَ في لبنان يزداد خطورة مع استمرار العدوان، ورفض إسرائيل ما طلبه حلفاؤها أمريكا وفرنسا بخصوص التوافق على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما يتم خلاله بحث تطبيق القرار 1701 والذهاب باتجاه تهدئة شاملة، وبالتالي، ما الذي ينتظره المجتمع الدولي حتى يتحرك بشكل عملي مؤثر لحماية القانون الدولي وحماية الأبرياء الذين يقتلون يوميا في غزة والضفة الغربية ولبنان».

وأكد الطرفان على وجود استعداد لبناني واضح جدا، نقله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فيما يتعلق بالعمل على التنفيذ الفوري للقرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وهذا تطور هام للغاية يتعين العمل على تعزيزه والبدء في تنفيذه وتمكين الجيش اللبناني ومؤسسات لبنان من تنفيذ هذا القرار.