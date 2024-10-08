محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يسلمان شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم

شهد اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة يرافقهم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس اليوم احتفالية تكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم بجامعة قناة السويس بعنوان " قد الحلم واكبر وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة ، في إطار التعاون بين محافظة الإسماعيلية والقوات المسلحة و جامعة قناة السويس وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في كلمته قدم محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير للواء محمد صبحي مهنا والدكتور ناصر مندور على تنظيم تلك الاحتفالية المميزة مؤكداً أن الدكتور ناصر مندور بمجهوداته الكبيرة وضع الجامعة في مكانه مميزة ، وقدم الشكر لجميع القائمين على تنظيم الحفل ، مشيداً بجميع الفقرات التي قدمها الطلاب من ذوي الهمم في الغناء والعزف والتي تدل على تنوع المواهب الموجودة في الجامعة.

وأُعلن أن المرحلة القادمة وخاصة في ظل إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" ستشهد الكثير من التعاون بين المحافظة والجامعة ، مشيراً إلى أن احتفالية اليوم تأتي لتكريم خيرة شباب الوطن ، واصفاً أيهم بذوي المواهب وكنز مصر الكبير، واوضح أن النجاح الحقيقي هو أن نصل إلى من لا يستطيع الوصول إلينا، وانهى محافظ الإسماعيلية كلمته بتحيا مصر .

كما نقل اللواء محمد صبحى مهنا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لجميع الطلاب مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس أحد أهم الجامعات الإقليمية وزادها أهمية وجودها في محافظة الإسماعيلية الباسلة

وأكد أن احتفالية اليوم لتكريم خيرة شباب الوطن وثروتها من ذوي الهمم ، مشيراً إلى أن تلبيه مطالبكم واجب وطني وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف عبئ الانتقال عن ذوي الهمم، وقال إنه تم تشكيل لجان تجنيد خاصة للحالات التي تتطلب الانتقال إليها، مقدماً تحية شكر وتقدير لكل أسرة مصرية لديها فرد من ذوي الهمم.

كما اعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته البالغة أن تكون الجامعة جزء من هذا الحدث الهام ، مشيراً إلى اعتزازه بطلاب الجامعة من ذوي الهمم

وقال أن الجامعة توليهم كل الدعم والاهتمام، خاصة في ظل وجود مركز ذوي الهمم، مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم لإدماجهم داخل الحياة الجامعية بكل تفاصيلها، مقدماً كل التقدير لذويهم الذي وصفهم بالأسر المقاتلة.

وأضاف "مندور" أن الرعاية الفائقة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم تثبت دوماً تحضر ورؤية الدولة المصرية التي تسعى للاهتمام بكل فئات المجتمع وخاصة الأكثر احتياجا .

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم للطالب إسلام نبيل.

بحضور العميد أحمد غريب إبراهيم مدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق ، العميد أ.ح محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة.

ومشاركة الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس، والدكتور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن، وحسن الرداد مدير مديرية العمل.

ومن جامعة قناة السويس شهد الحفل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتور دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وشريف فاروق أمين عام الجامعة ولفيف من عمداء كليات ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.

نسق للحفل الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة مناي شاهين وكيل مركز إعداد القادة وأسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور محمد الباز منسق عام الأسرة والطالب محمد شريف رائد الأسرة.

في نهاية الحفل ـ قام المحافظ و مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة و رئيس جامعة قناة السويس بتكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لشباب ذوي الهمم.

وعلى هامش الاحتفالية تم التقاط صورة تذكارية لهم مع هؤلاء الشباب من ذوى الهمم.