نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: مصر أصبحت مشهورة على مستوى العالم في تنظيم البطولات الدولية

أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، على أن مصر أصبحت مشهورة على مستوى العالم في تنظيم البطولات الدولية للخماسي الحديث.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لانطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم، والذي عقد بمقر الأكاديمية العربية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، أن الرياضة مكسب وخسارة وكلنا نبذل أقصى جهد لظهور مصر بالشكل المميز المشرف الذي تستحقه أمام العالم.

وأكد على أن البنية الرياضية في مصر تطورت بشكل غير مسبوق السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في البطولة التي تُعقد في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، أكثر من 600 متسابق يمثلون 33 دولة وهي: البرازيل، وبوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

حضر المؤتمر الصحفي كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والمهندس وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.