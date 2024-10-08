مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض يوسف، اليوم الثلاثاء، احتفالية ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بمقر المكتبة، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تحدث فى اللقاء اللواء دكتور معتز الشرقاوي أحد أبطال قوات الصاعقة خلال حربي الاستنزاف والعبور، والكاتبة المؤرخة العسكرية الدكتورة أميرة فكري، والدكتور راضي جودة مدير مكتبة المعهد العالي للفنون المسرحية.

افتتحت الاحتفالية بكلمة للكاتب يحيى رياض يوسف مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، عن حرب أكتوبر المجيدة والاستفادة منها من خلال بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك للحفاظ على أرض الوطن وتنميتها.

تناولت الاحتفالية من خلال الضيوف مراحل تطور بناء القوات المسلحة المصرية وكيفية الإعداد والتنفيذ لعمليات حرب الاستنزاف حتى الإعداد والتنفيذ لعملية العبور ونسف خط بارليف، كذلك سردًا لأسرار عن البطولات العسكرية لقوات الصاعقة خلال 6 سنوات والإعداد ليوم العبور العظيم، كذلك تناول اللقاء أهم العمليات العسكرية خلال حربى الاستنزاف والعبور بالرغم من قلة العدة والعتاد بالمقارنة بالترسانة العسكرية الإسرائيلية ، فضلا عن مهام وعمليات قوات الصاعقة فى تطهير أرض سيناء.

وأوضح اللقاء الأعمال الفنية وخاصة الأعمال المسرحية منها التى وثقت لمرحلة النضال المسلح خلال حربي الاستنزاف والعبور العظيم، وأهم الأعمال المسرحية التى عرضت بطولات القوات المسلحة .

كما أشار اللقاء إلى الدروس المستفادة من حرب أكتوبر وكيفية استعادة روح أكتوبر فى البناء والتقدم وضرورة الانتصار فى معركة الوعى لمواجهة ومجابهة الحروب الحديثة من خلال استعادة بطولات أكتوبر وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

تخلل اللقاء فقرات فنية غنائية موسيقية قدمتها فرقة حبايب مصر بقيادة الفنان صبري أبو علم والفنانة نادية رفعت .