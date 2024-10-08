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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة

الجيش الأردني
الجيش الأردني
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أحبطت وحدات الجيش الأردني، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت مساء اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة (درون) بعد إسقاطها بواسطة منظومات مقاومة الطائرات المسيرة.

وأضاف المصدر "أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات".

وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة بواسطة منظومات مقاومة الطائرات المسيرة بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية والفنية للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني.

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