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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل وفد مؤسسة "KAAD" الألمانية

ارشيف
ارشيف
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وفدُا من مؤسسة "KAAD" الألمانية للمنح الدراسية.

قدم قداسة البابا لوفد "KAAD" نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، والتي تعد أقدم كنيسة في الشرق الأوسط، موضحًا أن الكنيسة تهتم بالتعليم منذ نشأتها، حيث أسس القديس مار مرقس أول مدرسة لاهوتية في الإسكندرية. وأكد دعم الكنيسة الدائم لأبنائها  المتميزين أكاديميًا في مختلف المجالات.

وأشار قداسته إلى دور "بيت العائلة" في تعزيز التواصل بين الكنيسة و الأزهر في المجال الاجتماعي.

واختتم متمنيًا لهم لهم قضاء وقتًا ممتعًا في مصر، ووجه لهم الدعوة لزيارة الأديرة القبطية.

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