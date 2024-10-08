محافظ القاهرة يشهد حفل تسليم شهادات مبادرة "مستقبلك .. وظيفتك"

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مساء اليوم حفل تسليم شهادات انتهاء تدريب ١٦٩ متدرب ضمن مبادرة "مستقبلك .. وظيفتك" والتى نظمتها أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة لمساعدة الشباب على التأهل لسوق العمل بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرات التى تستهدف تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم لاتاحة مزيد من الفرص لهم فى سوق العمل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم من سيتحمل مسئولية الوطن فى المستقبل .

وثمن دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية والاحزاب ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية ، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.