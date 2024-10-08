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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

75 جنيها سعر تذكرة مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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حدد اتحاد الكرة ٧٥ جنيها سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل  باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .
كما تحدد ١٠٠ جنيه للدرجة الثانية و ١٥٠ للدرجة الاولى .

 

ويواصل  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي و المهدي سليمان  و محمد عواد و مصطفي شوبير  و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل ، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش في تدريبات غداً.

تذكرة مباراة منتخب مصر و موريتانيا اتحاد الكرة منتخب مصر الأول لكرة حسام حسن