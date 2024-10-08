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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة نجم منتخب إسبانيا قبل مواجهتي الدنمارك وصربيا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا غياب نجم منتخب إسبانيا عن مواجهتي الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية.

يغيب نجم نادي أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، عن قائمة منتخب إسبانيا في مباراتيه المقبلتين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك وصربيا.

وغادر نيكو ويليامز معسكر المنتخب الإسباني للإصابة، بعدما شعر ببعض الآلام، مما استدعى خضوعه للفحوصات الطبية التي أكدت وجود إصابة تحول دون مشاركته في مباراتي الماتادور.

نيكو ويليامز يغادر معسكر منتخب إسبانيا للإصابة

أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا أشار فيه إلى أن ويليامز لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراتين بسبب المخاوف من تفاقم الإصابة. 

وأضاف البيان أن اللاعب غادر معسكر المنتخب بعد التشاور بين الجهاز الطبي للنادي والمنتخب، ليقرر المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، استدعاء سيرجيو جوميز لاعب ريال سوسيداد لتعويض غياب ويليامز. 

نيكو ويليامز 

ويعد غياب ويليامز عن منتخب إسبانيا، ضربة موجعة لكل من، فريقه أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني، الذي يعتمد على صاحب الـ22 عامًا في مركز الجناح الأيسر. 

نيكو ويليامز أحد أبرز اللاعبين الشبان في الدوري الإسباني، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في خط هجوم المنتخب الإسباني، بجانب جوهرة برشلونة لامين يامال، اللذين قاد منتخب بلادهما للتتويج ببطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

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