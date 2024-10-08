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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

الأهلي
الأهلي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري. 

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

من المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

السوبر المصري موعد سفر بعثة الأهلي بعثة الأهلي في الإمارات