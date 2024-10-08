السوبر المصري.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.
ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
وقام محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.
من المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 من الشهر الجاري.