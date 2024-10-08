السوبر المصري.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

من المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏